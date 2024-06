Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 93,42 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 93,42 CHF abwärts. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 93,16 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,65 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 355.174 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 95,41 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 2,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 79,21 CHF fiel das Papier am 08.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,73 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,00 CHF angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 23.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,34 Mrd. USD – eine Minderung von 13,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,98 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 18.07.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,26 USD je Aktie.



