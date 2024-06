Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 93,23 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 93,23 CHF ab. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 92,81 CHF. Bei 93,65 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 834.424 Novartis-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (95,41 CHF) erklomm das Papier am 07.06.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,34 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,73 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,00 CHF.

Am 23.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,15 USD. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,34 Mrd. USD – eine Minderung von 13,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,98 Mrd. USD eingefahren.

Die Novartis-Bilanz für Q2 2024 wird am 18.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 17.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Novartis.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Schwacher Handel: SMI zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt schlussendlich zurück

Montagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels fester