Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Mittwochmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,3 Prozent auf 95,32 CHF ab.

Die Novartis-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 95,32 CHF abwärts. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 94,83 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 94,96 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 423.332 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 7,20 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 14,92 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,04 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,75 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,65 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,90 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 17.07.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 21.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,59 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

