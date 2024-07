Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag verlustreich

So entwickelt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 97,89 CHF.

Um 11:48 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 97,89 CHF ab. Bei 96,03 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,44 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.002.374 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,96 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,14 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,63 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,76 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 98,63 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 23.04.2024. Das EPS lag bei 1,15 USD. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,70 Prozent auf 10,34 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 18.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 28.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,29 USD je Aktie aus.

