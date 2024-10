Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Vormittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 100,52 CHF.

Um 09:06 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 100,52 CHF ab. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 100,34 CHF ein. Bei 100,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 179.703 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,00 CHF am 25.10.2023. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 17,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,80 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,88 CHF für die Novartis-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 18.07.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,44 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 12,24 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Schätzungsweise am 28.10.2025 dürfte Novartis die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,49 USD im Jahr 2024 aus.

