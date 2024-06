Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 93,55 CHF zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 93,55 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 93,56 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 92,86 CHF. Bisher wurden via SIX SX 485.209 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2024 auf bis zu 95,41 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,99 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,21 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 15,33 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,73 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,00 CHF an.

Novartis gewährte am 23.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,34 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,98 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 18.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

