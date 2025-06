Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Novartis

Blick auf Novartis-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 94,82 CHF ab.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 94,82 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 94,48 CHF. Bei 94,65 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 399.819 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2024. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 7,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 14,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,04 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,75 CHF für die Novartis-Aktie.

Novartis gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,65 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,15 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,90 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Novartis am 17.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 21.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

