Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

19.06.25 09:24 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 94,60 CHF.

Um 09:06 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 94,60 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 94,60 CHF nach. Bei 94,65 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 60.705 Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 8,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,04 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,75 CHF je Novartis-Aktie an. Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,65 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,34 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,90 Mrd. CHF ausgewiesen. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.07.2025 erfolgen. Am 21.07.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren. Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,59 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 3 Jahren verdient SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Novartis-Investition von vor einem Jahr eingebracht Formycon-Aktie springt hoch: Marktzulassung in Brasilien für Lucentis-Biosimilar erhalten

