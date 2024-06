Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Novartis

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 93,59 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 93,59 CHF ab. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93,46 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,98 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.503 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 95,41 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,94 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,21 CHF. Dieser Wert wurde am 08.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,73 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,00 CHF.

Novartis ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 USD gegenüber 1,01 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 10,34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,70 Prozent verringert.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 18.07.2024 präsentieren. Am 17.07.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,26 USD fest.

