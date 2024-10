Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Montagvormittag seitwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 101,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Novartis-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 101,00 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 101,10 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 100,90 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,98 CHF. Zuletzt wechselten 44.931 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 1,70 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2023 bei 83,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,80 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,88 CHF angegeben.

Am 18.07.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,00 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,49 USD in den Büchern stehen haben wird.

