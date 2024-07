Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zieht am Montagnachmittag an

So entwickelt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 96,18 CHF nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,1 Prozent auf 96,18 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 96,34 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 94,75 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.068.803 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 100,96 CHF markierte der Titel am 15.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 4,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2023 bei 81,63 CHF. Abschläge von 15,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,80 USD, nach 3,30 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,33 CHF je Novartis-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 18.07.2024 vor. Das EPS lag bei 1,44 USD. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,32 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

