Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis macht am Vormittag Boden gut

Kurs der Novartis

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 96,10 CHF.

Das Papier von Novartis konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 96,10 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 96,13 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,54 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 122.948 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 6,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,04 USD. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 99,75 CHF.

Novartis gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,65 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,90 Mrd. CHF – ein Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.07.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 21.07.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,59 USD in den Büchern stehen haben wird.



