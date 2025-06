Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Novartis

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 94,72 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 94,72 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 94,29 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,29 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 51.471 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,45 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,04 USD je Novartis-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,75 CHF je Novartis-Aktie an.

Am 29.04.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,65 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,15 CHF je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,90 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Novartis-Bilanz für Q2 2025 wird am 17.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 21.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,59 USD im Jahr 2025 aus.

