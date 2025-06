Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Novartis-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 95,28 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 95,28 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 95,64 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 95,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.902.817 Novartis-Aktien.

Bei einem Wert von 102,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 7,81 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,04 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,75 CHF aus.

Novartis gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,65 CHF, nach 1,15 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,90 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 10,34 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Novartis am 17.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 21.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,59 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 3 Jahren verdient

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Novartis-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Formycon-Aktie springt hoch: Marktzulassung in Brasilien für Lucentis-Biosimilar erhalten