Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

20.06.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Novartis zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 95,39 CHF zu.

Um 11:49 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 95,39 CHF. Bei 95,64 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.293.307 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,10 CHF am 09.04.2025. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 17,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,04 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,75 CHF. Am 29.04.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,15 CHF je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,90 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 10,34 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 17.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Novartis dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 21.07.2026 präsentieren. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,59 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 3 Jahren verdient SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Novartis-Investition von vor einem Jahr eingebracht Formycon-Aktie springt hoch: Marktzulassung in Brasilien für Lucentis-Biosimilar erhalten

