Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 100,92 CHF.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 100,92 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 101,04 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,24 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 855.343 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2024 bei 101,04 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2023 auf bis zu 81,63 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 23,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,78 USD, nach 3,30 CHF im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 100,33 CHF an.

Am 18.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 12,24 Mrd. CHF umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 29.10.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,46 USD je Novartis-Aktie.

