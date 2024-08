Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 100,90 CHF.

Anleger zeigten sich um 11:49 Uhr bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 100,90 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 101,30 CHF aus. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 100,88 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,88 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 394.565 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 101,30 CHF markierte der Titel am 27.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2023 (81,63 CHF). Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 23,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,78 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 100,33 CHF.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,44 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 CHF in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

