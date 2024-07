Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 98,33 CHF zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 98,33 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 98,53 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 97,31 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 888.347 Novartis-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (100,96 CHF) erklomm das Papier am 15.07.2024. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 2,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 81,63 CHF fiel das Papier am 07.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,80 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 100,33 CHF an.

Am 18.07.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CHF gegenüber 1,00 CHF im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 11,32 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,41 USD fest.

Redaktion finanzen.net

