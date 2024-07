Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Novartis am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 98,42 CHF zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 98,42 CHF. Bei 98,73 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,31 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 880.834 Novartis-Aktien.

Am 15.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,96 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 2,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2023 (81,63 CHF). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 20,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,80 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 100,33 CHF angegeben.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 CHF je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,32 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 7,58 Prozent verringert.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,41 USD je Novartis-Aktie belaufen.



