Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag gefragt

Im Frankfurt-Handel gewannen die Novavax-Papiere um 16:22 Uhr 1,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novavax-Aktie bisher bei 47,12 EUR. Mit einem Wert von 42,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 571 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 232,05 EUR markierte der Titel am 09.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,69 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.04.2022 bei 40,33 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novavax-Aktie derzeit noch 16,84 Prozent Luft nach unten.

Am 28.02.2022 hat Novavax in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -11,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,55 Prozent zurück. Hier wurden 222,20 USD gegenüber 279,66 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Novavax am 09.05.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Impfstoff-Titel: Deshalb ziehen Moderna-Aktien und BioNTech-Aktien an der Konkurrenz vorbei

Valneva-Aktie, BioNTech-Aktie & Co: Impfstoff-Werte - Risiko-Aversion

BioNTech, Moderna, Novavax & Co: Welche Impfstoffaktien jetzt wieder interessant sind

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Novavax Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Novavax Inc.

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com