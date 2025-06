Novavax Aktie News: Novavax am Montagnachmittag höher

Novavax im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 7,52 USD zu.

Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 7,52 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novavax-Aktie bei 7,77 USD. Bei 7,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 165.911 Stück gehandelt.

Am 08.06.2024 markierte das Papier bei 19,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 159,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 5,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,31 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 08.05.2025 lud Novavax zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es stand ein EPS von 3,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax noch ein Gewinn pro Aktie von -1,05 USD in den Büchern gestanden. Novavax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 666,65 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 610,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 93,86 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

