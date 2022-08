Novavax Aktie News: Novavax fällt am Mittag tief

Die Novavax-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 32,7 Prozent auf 38,14 EUR abwärts. Zuletzt wurden via Frankfurt 29.611 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 09.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 232,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novavax-Aktie 83,56 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.06.2022 bei 33,67 EUR. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 13,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.05.2022 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -4,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 136,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 298,02 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 703,97 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Novavax im Jahr 2022 18,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

