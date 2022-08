Novavax Aktie News: Novavax am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Novavax-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr bei 39,23 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Novavax-Aktie bei 39,23 EUR. Die Novavax-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,23 EUR nach. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 39,23 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 810 Novavax-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.09.2021 bei 232,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 83,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,67 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,52 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 08.08.2022 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -6,53 USD gegenüber -4,75 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 185,93 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 37,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 298,02 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 11,27 USD je Aktie belaufen.

