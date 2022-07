Novavax Aktie News: Novavax am Vormittag gesucht

Das Papier von Novavax legte um 12.07.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,2 Prozent auf 66,62 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novavax-Aktie bei 66,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,03 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 620 Novavax-Aktien.

Bei einem Wert von 232,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novavax-Aktie derzeit noch 71,29 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,67 EUR am 13.06.2022. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 97,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.05.2022 lud Novavax zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,56 USD, nach -3,05 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 703,97 USD – ein Plus von 57,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novavax 447,23 USD erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Novavax-Gewinn für das Jahr 2022 auf 25,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Spannende Wochen: Was auf BioNTech zukommt

Novavax-Aktie weit im Plus: EMA gibt Nuvaxovid-Impfstoff schon ab 12 Jahren frei

Impfstoff-Aktien Pfizer, BioNTech & Co: Die Angst vor Corona-Rückfällen keimt wieder real auf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Inc.

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com