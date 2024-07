Novavax Aktie News: Novavax am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 16,01 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Novavax-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 16,01 USD. In der Spitze gewann die Novavax-Aktie bis auf 16,22 USD. Bei 15,96 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 161.743 Novavax-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,83 USD erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,54 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 77,92 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 10.05.2024 hat Novavax die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Novavax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 93,86 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 80,95 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novavax-Aktie in Höhe von 0,428 USD im Jahr 2024 aus.

