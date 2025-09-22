Novavax Aktie News: Novavax gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Novavax. Zuletzt ging es für das Novavax-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 8,98 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 8,98 USD. Die Novavax-Aktie legte bis auf 9,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,90 USD. Zuletzt wechselten 96.277 Novavax-Aktien den Besitzer.

Bei 15,22 USD erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 69,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,02 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 79,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Novavax-Aktie.

Novavax gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,62 USD. Im letzten Jahr hatte Novavax einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 239,24 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,49 USD je Aktie in den Novavax-Büchern.

Redaktion finanzen.net

