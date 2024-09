Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagnachmittag gefragt

So entwickelt sich Novavax

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 13,14 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 13,14 USD nach oben. Die Novavax-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,16 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 12,86 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 132.673 Novavax-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,83 USD. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 81,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie. Am 06.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,54 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Novavax-Aktie.

Novavax ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,09 USD. Im letzten Jahr hatte Novavax einen Gewinn von 0,65 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 415,48 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 424,43 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Novavax-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,990 USD je Novavax-Aktie in den Büchern stehen.

