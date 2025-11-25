Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagabend mit Kursplus

Novavax im Fokus

Die Aktie von Novavax zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Novavax-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 6,67 USD zu.

Um 20:08 Uhr wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 6,67 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Novavax-Aktie bei 6,75 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 6,63 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 213.918 Novavax-Aktien.

Bei 11,50 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,02 USD ab. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 32,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Novavax hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,76 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 70,44 Mio. USD – eine Minderung von 16,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 84,51 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,12 USD je Novavax-Aktie.

