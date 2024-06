Novavax Aktie News: Novavax am Donnerstagnachmittag verlustreich

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 13,05 USD.

Die Novavax-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 13,05 USD. Das Tagestief markierte die Novavax-Aktie bei 12,93 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,16 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 191.991 Novavax-Aktien.

Bei 23,83 USD erreichte der Titel am 07.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 82,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,54 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Novavax-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Novavax am 10.05.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax ein EPS von -3,41 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 93,86 Mio. USD – ein Plus von 15,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novavax 80,95 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,428 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

