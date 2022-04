Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag Verlust reich

Das Papier von Novavax gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 16:22 Uhr ging es um 4,3 Prozent auf 42,25 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Novavax-Aktie bis auf 42,25 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 44,31 EUR. Der Tagesumsatz der Novavax-Aktie belief sich zuletzt auf 1.053 Aktien.

Am 09.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 232,05 EUR an. 81,79 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.04.2022 gab der Anteilsschein bis auf 41,63 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,49 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 28.02.2022 hat Novavax die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Novavax hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -11,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,70 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,55 Prozent auf 222,20 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 279,66 USD gelegen.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.05.2022 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

