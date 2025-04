Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novavax. Zuletzt fiel die Novavax-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 6,59 USD ab.

Die Novavax-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 6,59 USD. Bei 6,53 USD markierte die Novavax-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 6,61 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 100.269 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,83 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 261,61 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,12 USD. Dieser Wert wurde am 30.04.2024 erreicht. Mit Abgaben von 37,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 27.02.2025 hat Novavax die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,44 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Novavax im vergangenen Quartal 88,31 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 69,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novavax 291,34 Mio. USD umsetzen können.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,350 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

