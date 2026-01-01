Der dänische Pharmariese Novo Nordisk hat einen bedeutenden rechtlichen Sieg errungen: Ein Pekinger Patentgericht bestätigte den Schutz für den Wirkstoff Semaglutid in China. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus DAX mit Rekord -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien beflügelt -- Novo Nordisk, BASF, Infineon, ASML, Bitcoin, Airbus, Samsung im Fokus Nordex sichert sich Großauftrag in Kanada. FDA prüft Senkung der Alterszulassung für Tziel von Sanofi. RWE-Chef sieht sinkende Energiekosten. Exor verlängert Aktionärsvereinbarung mit Ferrari. Reaktion auf Eskalation: Lufthansa ändert Routen wegen US-Militäreinsatz in Venezuela.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung