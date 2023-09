Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Montagmittag ohne große Veränderung

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 86,16 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:02 Uhr die Novo Nordisk-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 86,16 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novo Nordisk-Aktie bisher bei 86,72 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novo Nordisk-Aktie bisher bei 85,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,98 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.768 Novo Nordisk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 93,50 EUR erreichte der Titel am 11.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,52 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,12 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novo Nordisk-Aktie liegt somit 75,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.217,50 DKK.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novo Nordisk am 10.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,39 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,93 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54.300,00 DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 41.265,00 DKK eingefahren.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Novo Nordisk veröffentlicht werden. Am 31.10.2024 wird Novo Nordisk schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

In der Novo Nordisk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 17,71 DKK je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

