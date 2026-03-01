DAX22.654 +1,2%Est505.574 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +0,9%Nas22.010 +1,7%Bitcoin61.124 +4,1%Euro1,1619 +0,5%Öl99,46 -9,2%Gold4.410 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J NVIDIA 918422 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verschiebt Ultimatum: Wall Street fester -- DAX letztlich deutlich erholt -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Bitcoin & Co., Equinor, DroneShield, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
"Human Capital" ETF: Clever investieren jenseits klassischer Finanzkennzahlen "Human Capital" ETF: Clever investieren jenseits klassischer Finanzkennzahlen
Imperial Brands-Aktie: Reemtsma schließt Werk Langenhagen - 600 Jobs fallen weg Imperial Brands-Aktie: Reemtsma schließt Werk Langenhagen - 600 Jobs fallen weg
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NRW-SPD-Chef Post schlägt 'konzertierte Aktion' vor

23.03.26 19:52 Uhr

BIELEFELD (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens SPD-Chef Achim Post hat angesichts der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Lage eine "konzertierte Aktion" von Bundesregierung, Arbeitgebern und Gewerkschaften vorgeschlagen. "Wir dürfen nicht länger Einzelideen diskutieren, sondern müssen mit allen Gruppen zu gemeinsamen Ergebnissen kommen", sagte Post der "Neuen Westfälischen".

Wer­bung

Angesichts von zwei Kriegen und einer schwer geschädigten Wirtschaft müsse die Koalition jetzt handeln. Als Sofortmaßnahmen schlug Post vor, die Mineralölsteuer befristet vom 1. April bis 31. Dezember um fünf Cent pro Liter zu senken, die Pendlerpauschale zu erhöhen und die Steuern für kleine und mittlere Einkommen zu senken.

Das Konzept der "konzertierten Aktion" stammt aus dem Jahr 1967, als der damalige Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller (SPD) vor dem Hintergrund der ersten schweren Wirtschaftskrise der Bundesrepublik führende Vertreter von Bundesregierung, Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften zusammenrief.

Im Sommer 2022 rief Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erneut eine konzertierte Aktion ins Leben, um gegen die hohe Inflation und deren Folgen vorzugehen. Dabei ging es auch darum, dass die Gewerkschaften keine übertriebenen Lohnforderungen stellen, damit es nicht zu einer Preis-Lohn-Spirale kommt. Im Februar 2023 setzte die Bundesregierung die konzertierte Aktion wieder aus./fc/DP/jha