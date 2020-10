Auch nach Corona: Dropbox führt dauerhaftes Homeoffice ein

• Dropbox führt dauerhaftes Homeoffice ein• Büros werden zu Collaborative Spaces umgebaut• Unternehmen bleiben mit Homeoffice wettbewerbsfähig

Collaborative Spaces

Bereits im März hat das Unternehmen, wie auch viele andere, seine Mitarbeitern in den USA aufgrund des ersten Ausbruchs von COVID-19 zunächst auf unbestimmte Zeit ins Homeoffice geschickt. Nun verkündete Dropbox, dass die Mitarbeiter weiterhin von zu Hause arbeiten sollen, damit die Büros in sogenannte "Collaborative Spaces" umgewandelt werden können. Diese Coworking Räume sind dazu angedacht die Teambildung und Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu unterstützen.

Homeoffice dank interner Umfrage

Zusätzlich will das Unternehmen seinen Mitarbeitern ermöglichen, dauerhaft von zu Hause zu arbeiten und dieses Konzept bis einschließlich Juni 2021 testen. Grund für diese Entscheidung sei eine interne Umfrage, in welcher fast 90 Prozent der Dropbox-Mitarbeiter angaben, von zu Hause aus produktiver arbeiten zu können. Das Unternehmen reagierte auf dieses eindeutige Ergebnis mit einer Mitteilung, in der der Softwareanbieter ankündigte, sich nun zu einem "Virtual-First"-Unternehmen zu entwickeln. Im Zuge dessen soll Remote-Arbeit zum alltäglichen Standard für Mitarbeiter werden. Um dies zu ermöglichen, plant das Unternehmen die Collaborative Spaces ausschließlich für Teambuilding zu nutzen, um die Mitarbeiter zusammen zu bringen und weiterzubilden.

Dauerhaftes Homeoffice als Folge des Coronavirus

Dropbox ist jedoch nicht das einzige Unternehmen, das seinen Mitarbeitern Homeoffice dauerhaft ermöglichen will. Auch Microsoft und Twitter haben angekündigt ihre Unternehmensphilosophie auf das permanente Arbeiten von zu Hause aus umzustellen. Der Wunsch von Arbeitnehmern, flexibler ihrem Job nachkommen zu können, verstärkte sich besonders in den letzten Monaten. Für immer mehr Arbeitgeber bedeutet das, den Mitarbeitern die Möglichkeit zum Homeoffice bieten zu müssen, um überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben.

