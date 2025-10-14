DAX24.182 -0,8%Est505.537 -0,6%MSCI World4.251 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -4,1%Nas22.379 -1,4%Bitcoin95.929 -3,7%Euro1,1571 ±-0,0%Öl62,08 -2,1%Gold4.132 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Alibaba A117ME BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- US-Börsen in Rot -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Top News
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 3 Jahren verdient Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 3 Jahren verdient
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Nur vier Geisel-Leichen übergeben - bleibt Rafah vorerst zu?

14.10.25 15:57 Uhr

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die israelischen Sicherheitsbehörden empfehlen nach israelischen Medienberichten, eine Öffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten erst nach Rückführung aller Leichen der Geiseln zu ermöglichen. Entgegen der Vereinbarung mit Israel übergab die islamistische Hamas bisher erst vier von 28 Leichen. Die Terrororganisation erklärte dazu, es gebe Schwierigkeiten, die sterblichen Überreste in den Trümmerbergen nach zwei Jahren Krieg in dem Küstenstreifen zu lokalisieren.

Wer­bung

Der israelische Kan-Sender berichtete, die Empfehlung der Sicherheitsbehörden an die politische Führung laute auch, die Einfuhr humanitärer Hilfsgüter in den Gazastreifen bis zur Übergabe aller Leichen nicht in vollem Umfang zu erlauben. Im Rahmen der Vereinbarung waren die Hilfslieferungen ausgeweitet worden. In der ersten Phase sollen rund 600 Lkw mit humanitärer Hilfe pro Tag einfahren. Wie eine Einschränkung aussehen könnte, war zunächst unklar.

Der Grenzübergang sollte laut israelischen und ägyptischen Sicherheitskreisen voraussichtlich heute für den zivilen Personenverkehr geöffnet werden, dies ist aber bislang nicht geschehen./le/DP/jha