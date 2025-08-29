DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.534 -0,1%Euro1,1692 ±0,0%Öl67,26 -1,3%Gold3.438 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Cambricon Technologies A A3CVYH Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Allianz 840400 Berkshire Hathaway A0YJQ2 Amazon 906866 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street letztlich im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert
NVIDIA-Aktie im Fokus: Was die KI-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & den Kryptomarkt bedeutet NVIDIA-Aktie im Fokus: Was die KI-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & den Kryptomarkt bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!