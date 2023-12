Aktienkurs im Fokus

NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag auf grünem Terrain

01.12.23 12:04 Uhr

Die Aktie von NVIDIA zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 469,22 USD.

Werbung

Um 12:03 Uhr sprang die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 469,22 USD zu. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 50.070 Stück. Bei 505,48 USD markierte der Titel am 21.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 7,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 138,84 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 577,14 USD angegeben. Am 21.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 18.120,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.931,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 205,51 Prozent gesteigert. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 21.02.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von NVIDIA. Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,08 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 schlussendlich leichter Starker Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester NVIDIA-Aktie: Experten empfehlen NVIDIA im November mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com