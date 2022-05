NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagmittag im Minusbereich

Die NVIDIA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 4,0 Prozent im Minus bei 176,76 EUR. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 175,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 178,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.217 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 307,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 42,53 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.05.2021 bei 110,21 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 60,38 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 360,00 USD je NVIDIA-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.01.2022 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 16.02.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 7.643,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.003,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 52,77 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.05.2022 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,67 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Aktiensplits an der Börse: Gesplittet läuft’s besser

Softbank möchte anscheinend auch nach Arm-Börsengang die Kontrolle behalten

Technologie: Kampf um den digitalen Rohstoff

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com