NVIDIA Aktie News: NVIDIA gewinnt am Nachmittag

Um 05.05.2022 16:22:00 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 181,84 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 191,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 191,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50.358 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 307,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 40,87 Prozent Luft nach oben. Am 20.05.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,21 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 360,00 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 16.02.2022. Das EPS lag bei 1,32 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 7.643,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 52,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.003,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.05.2022 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 24.05.2023 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,67 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Wie Sie über mehrere Wege vom Bitcoin-Boom profitieren können

Aktiensplits an der Börse: Gesplittet läuft’s besser

Softbank möchte anscheinend auch nach Arm-Börsengang die Kontrolle behalten

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com