NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagmittag mit Verlusten

Um 12:22 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 158,32 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der NVIDIA-Aktie ging bis auf 157,46 EUR. Mit einem Wert von 157,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.218 Stück gehandelt.

Am 08.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 289,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,24 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 112,32 EUR am 13.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 40,95 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 205,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.10.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 16.11.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 USD, nach 1,17 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,50 Prozent auf 5.931,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7.103,00 USD gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 16.02.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,28 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

