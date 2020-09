NVIDIA-Aktie aktuell: NVIDIA zieht an

Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 423,50 EUR. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 423,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 420,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.343 NVIDIA-Aktien.

Am 02.09.2020 markierte das Papier bei 497,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2019 Kursverluste bis auf 154,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 320,00 USD für die NVIDIA-Aktie. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 10,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

Die NVIDIA Corporation ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. Wichtige Partner des Unternehmens sind unter anderem Apple, Compaq, Dell, Fujitsu-Siemens, Gateway, HP, IBM, Packard Bell und Sony.

