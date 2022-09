NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,9 Prozent auf 136,24 EUR. In der Spitze büßte die NVIDIA-Aktie bis auf 135,02 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 135,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.420 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 307,55 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,70 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 133,60 EUR. Dieser Wert wurde am 01.09.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 1,98 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 282,50 USD.

NVIDIA veröffentlichte am 24.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,04 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.704,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 6.507,00 USD eingefahren.

Die NVIDIA-Bilanz für Q3 2023 wird am 17.11.2022 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,38 USD je NVIDIA-Aktie.

