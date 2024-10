NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Nachmittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 132,07 USD.

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 132,07 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 131,31 USD. Bei 132,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 7.552.350 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 140,76 USD. Dieser Kurs wurde am 21.06.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 6,58 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,24 USD ab. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 236,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,020 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,045 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 402,50 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2024 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 28.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 USD gegenüber 0,25 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,04 Mrd. USD – ein Plus von 122,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 13,51 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2025-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 2,84 USD im Jahr 2025 aus.

