NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 122,01 USD nach oben.

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 122,01 USD. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 122,87 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,79 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.120.254 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 1.255,82 USD. 929,28 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 117,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,10 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.195,00 USD.

Die Zahlen des am 30.04.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 22.05.2024. Es stand ein EPS von 0,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,08 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 262,12 Prozent auf 26,04 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.08.2024 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 2,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

