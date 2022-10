NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA büßt am Dienstagnachmittag ein

Die NVIDIA-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 116,60 EUR abwärts. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 116,60 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 117,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.050 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 307,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 116,92 EUR fiel das Papier am 11.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 0,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 282,50 USD an.

Am 24.08.2022 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,04 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,03 Prozent auf 6.704,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.507,00 USD erwirtschaftet worden.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 17.11.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,41 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

