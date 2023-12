NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 473,16 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 0,4 Prozent auf 473,16 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 53.747 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 505,48 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 6,83 Prozent zulegen. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,84 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 577,14 USD an.

Am 21.11.2023 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 4,02 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 18.120,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.931,00 USD umgesetzt worden waren.

Die NVIDIA-Bilanz für Q4 2024 wird am 21.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,20 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Jeff Bezos über das Scheitern: Aus Misserfolgen soll man lernen

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie: Experten empfehlen NVIDIA im November mehrheitlich zum Kauf

Apple-, Amazon-, Tesla-Aktie & Co.: Jim Cramer glaubt weiterhin an die "Magnificent Seven"