NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 13.07.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 150,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 150,44 EUR. Bei 150,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 431 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (307,55 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 51,00 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.07.2022 bei 136,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 10,16 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 360,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46,41 Prozent auf 8.288,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.661,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 24.08.2022 erwartet.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Deutsche Bank-Experte: Diese Auswirkungen dürfte Ethereum 2.0 auf Grafikkartenhersteller haben

Siemens startet neues Plattform-Modell - Siemens-Aktie schwach

NVIDIA-Aktie: Wie der NVIDIA-Chef den Halbleiter-Primus in neue Höhen steuert

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com