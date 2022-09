NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA verteuert sich am Mittag

Die NVIDIA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 132,14 EUR. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 132,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 132,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.847 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 307,55 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 57,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 129,50 EUR. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 2,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 282,50 USD für die NVIDIA-Aktie.

NVIDIA gewährte am 24.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.507,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.704,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 17.11.2022 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2023 3,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

