NVIDIA Aktie News: NVIDIA gibt am Nachmittag nach

Um 18.05.2022 16:22:00 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 171,16 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 166,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 172,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.850 NVIDIA-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 307,55 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 44,35 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 110,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.05.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 55,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 360,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 17.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,78 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.643,00 USD – ein Plus von 52,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 5.003,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.05.2022 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 24.05.2023 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 6,67 USD im Jahr 2024 aus.

